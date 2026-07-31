Juan Román Riquelme evitó cuestionar públicamente a Tomás Aranda por el penal que falló en la definición ante O'Higgins, cuando el juvenil intentó picar la pelota y el arquero Omar Carabalí adivinó la ejecución. El presidente de Boca dejó en claro que no le corresponde analizar decisiones futbolísticas y respaldó el trabajo del cuerpo técnico.

"No soy técnico, soy dirigente", respondió Riquelme cuando fue consultado sobre si el plantel debía hablar con Aranda tras la fallida definición. Luego amplió: "Como dirigente trato de ayudar, que los muchachos estén bien, que el entrenador tenga un buen plantel".

Las declaraciones llegaron luego de la clasificación del Xeneize a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca había ganado 1-0 en La Bombonera con un gol de Miguel Merentiel, pero perdió por el mismo resultado en Chile y debió definir la serie desde los doce pasos, donde finalmente consiguió el pase.

Más allá de la clasificación, Riquelme reconoció que el equipo tiene aspectos por corregir. "No te pueden hacer un gol de lateral, tenemos cosas que mejorar. No podemos llevar todo al tema de la confianza. Si te hacen un gol de lateral, es porque no marcaste bien", afirmó en referencia al tanto convertido por O'Higgins.

El mandatario también hizo foco en la exigente agenda que afrontará Boca durante las próximas semanas. "Tenemos muy poquito tiempo de descanso; ahora vamos a jugar hasta final de agosto sin parar. Es raro que encuentres un equipo que juegue diez partidos de corrido bien", sostuvo.

Además, explicó que el cuerpo técnico todavía espera recuperar futbolistas lesionados. "Estamos esperando a Bareiro, Belmonte, Palacios y Battaglia. Son jugadores muy buenos, pero últimamente no podemos contar con todo el plantel", señaló.

En cuanto al mercado de pases, Riquelme aseguró que la dirigencia buscó cumplir con los pedidos del entrenador. "Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Él quería lateral derecho y arquero, y Villa cumplía las cosas que él quería para un delantero", indicó.

Por último, dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos movimientos antes del cierre del libro de pases. "Si podemos prestar alguno afuera y podemos traer alguno, siempre vamos a estar disponibles", concluyó, en referencia a la búsqueda de un centrodelantero para reforzar al plantel.