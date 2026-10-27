Riquelme habló sobre la ampliación de la Bombonera e hizo una promesa

Juan Román Riquelme habló sobre el proyecto en el club y remarcó "Estamos trabajando, pero al hincha no le vamos a mentir nunca" para despejar dudas entre los simpatizantes. El presidente de la institución aclaró que si existe la posibilidad de construir una bandeja más lo van a hacer con enorme alegría pero sin engañar a la gente con plazos irreales.

El directivo también mencionó "Los vecinos están contentos, ahora hay mucha luz alrededor de La Bombonera. Si podemos lograr agrandar nuestra casa, lo haremos con mucha felicidad, es lo que queremos" al resaltar las mejoras edilicias del entorno. Asimismo la propuesta de la dirigencia busca sumar 6.000 localidades en la cuarta bandeja y modificar las plateas para superar la barrera de los 80.000 espectadores.

Para poder avanzar con las obras de la cancha la institución necesita diversas aprobaciones urbanísticas requeridas además de tener el permiso de organismos de transporte como la CNRT y Ferrosur por la cercanía de las vías.

Por último el dirigente cruzó duramente a los candidatos opositores y cuestionó "No se puede hacer un estadio a 100 metros de otro. La oposición presentó eso en campaña. ¿Alguien le dijo que no se puede? Nadie se anima a preguntarles eso. ¿Pidieron permiso? ¿Los autorizaron? Nadie preguntó nada" sobre los planes alternativos.