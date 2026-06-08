Boca Juniors avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador y el nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Rodolfo Arruabarrena. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mantiene negociaciones para concretar el regreso del ex futbolista y ex DT xeneize, quien aparece como uno de los principales candidatos para hacerse cargo del plantel profesional.

La posibilidad surgió luego de la salida de Claudio Úbeda, cuya desvinculación fue anunciada oficialmente tras los malos resultados deportivos y la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La dirigencia busca un entrenador con conocimiento del club y experiencia para afrontar un momento deportivo complejo.

Arruabarrena cuenta con un fuerte vínculo con la institución. Como jugador fue parte de una de las etapas más exitosas de la historia del club y, posteriormente, asumió como entrenador en 2014. Durante su ciclo logró conquistar el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015, además de obtener destacados resultados en competencias internacionales.

Según trascendió, las conversaciones avanzan de manera positiva y las diferencias entre las partes no serían significativas. La intención de Riquelme es definir cuanto antes al nuevo conductor para comenzar la planificación deportiva de la segunda parte de la temporada.

Dentro de la dirigencia valoran especialmente el conocimiento que Arruabarrena tiene de la estructura del club, su identificación con los colores de Boca y su experiencia tanto en el fútbol argentino como en el exterior, donde dirigió en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros mercados internacionales.

Aunque todavía restan detalles para alcanzar un acuerdo definitivo, el "Vasco" aparece hoy como la opción más firme para asumir el cargo. De concretarse, sería su segundo ciclo al frente del equipo de la Ribera, con el desafío de devolverle protagonismo local e internacional a Boca Juniors.

La definición podría producirse en los próximos días, mientras la dirigencia continúa evaluando alternativas y trabaja para cerrar cuanto antes al sucesor de Úbeda en el banco de suplentes xeneize.