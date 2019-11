Riquelme, objeto de una doble censura en el caliente clima electoral boquense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A medida que se aproxima la fecha de las elecciones en Boca, el 8 de diciembre, la campaña electoral se recalienta y en el centro de la escena está Juan Román Riquelme, candidato a vocal en la lista que encabeza Jorge Ameal, quien hoy fue alcanzado por dos hechos de censura por parte de la gestión que encabeza Daniel Angelici, el presidente saliente.



Pasado el mediodía, se supo que la boleta de la lista opositora "Identidad Xeneize", que encabeza Ameal, no podrá llevar ni el dibujo ni la foto de Riquelme, ni tampoco la camiseta "Xeneize" que usaba el "10", ya que no fue permitido por la junta electoral que preside el ex secretario general del club, Carlos Aguas, y responde en su totalidad al oficialismo.



El otro episodio de censura fue denunciado esta tarde por la lista que impulsa como candidatos a Ameal y a Mario Pergolini: al recordar los 19 años del triunfo de Boca ante Real Madrid (2-1) por la final de la Copa Intercontinental 2000, el sitio oficial de Boca Juniors publicó una foto del festejo de los jugadores campeones en Japón en la que borroneó (con Photoshop) la cara de Riquelme, que después tapó con las letras de la palabra "campeón".



En tanto, está confirmada la presencia de Riquelme en la Bombonera el sábado, cuando Boca juegue ante Argentinos Juniors a las 19.40, ambos punteros de la Superliga con 28 unidades.



El ex talentoso enganche xeneize dijo que tiene "ansiedad y alegría por volver a mi casa, como es la cancha de Boca, caminar por los pasillos y saludar a la gente. Me quieren mucho y los quiero mucho".



También podría asistir, aunque su presencia aún no fue confirmada, el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, quien anunció su apoyo hacia Angelici y el candidato oficialista, Christian Gribaudo.