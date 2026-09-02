Juan Román Riquelme se refirió al futuro de Lionel Messi y dejó una definición contundente sobre la posibilidad de que el astro rosarino regrese al fútbol argentino.

El presidente de Boca habló luego del anuncio del retiro de Messi de la Selección Argentina y destacó la dimensión histórica de la carrera del capitán argentino.

"Hay que agradecerle mucho más"

Riquelme recordó el camino que compartió con Messi en la Selección y, especialmente, la conquista de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El dirigente consideró que el fútbol argentino debe valorar todo lo que el rosarino entregó durante su extensa trayectoria con la camiseta albiceleste.

"Creo que hay que agradecerle mucho más", sostuvo Riquelme, al tiempo que destacó que Messi consiguió todos los objetivos que había soñado junto a la Selección.

Su postura sobre una vuelta al fútbol argentino

Consultado sobre la posibilidad de que Messi vuelva a jugar en la Argentina, incluso ante una eventual llegada a Newell's, Riquelme fue claro.

El presidente de Boca consideró que el futbolista debe continuar su carrera en Estados Unidos y disfrutar de los últimos años de su trayectoria profesional.

"Hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga ganas. Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino", afirmó.

Las palabras de Riquelme se produjeron en medio de la enorme repercusión que generó la decisión de Messi de cerrar su ciclo en la Selección después de dos décadas de historia.