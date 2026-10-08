“Ritmos que Sanan”, la gala que busca acompañar a pacientes oncológicos

La Fundación Camino organiza la primera edición de “Ritmos que Sanan”, una gala benéfica que reunirá música, danza y humor con el objetivo de ofrecer un momento de encuentro y acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias. La propuesta se realizará el lunes 19 de octubre a las 20:30 en el Teatro Municipal de San Juan, en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama.

La iniciativa fue presentada en una entrevista realizada en “Te lo Tengo que Decir!” de HuarpeTV, donde Flor, integrante de la Fundación Camino, explicó los objetivos de la actividad y destacó la importancia de generar espacios que permitan a las personas que atraviesan un tratamiento oncológico continuar vinculadas con actividades recreativas, artísticas y sociales.

“Es un regalo a todos los pacientes que están atravesando la enfermedad del cáncer”, señaló durante la entrevista.

La Fundación Camino trabaja en el acompañamiento y apoyo de pacientes oncológicos y sus familias. Actualmente desarrolla sus actividades en el Hospital Marcial Quiroga y ofrece distintas propuestas de contención, entre ellas acompañamiento emocional, asistencia a familiares, talleres de yoga, manualidades y otras actividades.

Una noche de arte y acompañamiento

“Ritmos que Sanan” contará con la participación voluntaria de artistas que decidieron aportar su tiempo para la iniciativa. Durante la gala habrá flamenco, tango y stand-up, en una propuesta pensada para que los pacientes puedan disfrutar de una noche diferente junto a sus seres queridos.

La actividad se realizará el lunes 19 de octubre desde las 20:30 en el Teatro Municipal de San Juan, ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo.

Desde la Fundación Camino remarcaron que el objetivo no es solamente recaudar fondos, sino también ofrecer un espacio de alivio y acompañamiento durante un proceso que puede resultar complejo tanto para los pacientes como para sus familias.

En ese sentido, Flor explicó que el acompañamiento no debe quedar limitado al equipo médico. “El equipo no solo está conformado por los profesionales, por los médicos, por los psicólogos, sino que está conformado por la familia y por todos los que en realidad nos acompañan en este proceso”, sostuvo.

También destacó la importancia de mantener actividades que permitan cierta continuidad en la vida cotidiana. “Las actividades que tienen que ver con el deporte, con lo recreativo, con lo artístico, es algo que nosotros sugerimos que siga estando en la vida del paciente porque eso hace que haya una continuidad y una integración”, afirmó.

Entradas gratuitas para pacientes oncológicos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que los pacientes oncológicos tendrán entrada gratuita. Según explicaron durante la entrevista en HuarpeTV, podrán retirar sus entradas el mismo día del espectáculo en el Teatro Municipal o solicitarlas a través de los servicios de oncología de hospitales y centros especializados de la provincia.

La organización indicó que los pacientes pueden consultar con sus oncólogos o con las secretarías de los servicios de oncología para acceder a las entradas destinadas especialmente a ellos.

En el caso de familiares y acompañantes, se solicitará un aporte mediante la compra de una entrada cuyo valor será destinado a la Fundación Camino. Estas localidades también podrán adquirirse en el teatro el día de la gala.

Una propuesta en el marco del mes de concientización

La gala se realizará en octubre, un mes en el que se refuerzan las campañas de concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles, las consultas médicas y la detección temprana.

Desde la Fundación Camino señalaron que la intención es aprovechar esta fecha para poner el foco no solamente en la prevención, sino también en las personas que atraviesan actualmente la enfermedad.

“Es muy emocionante saber que vamos a poder brindar y, sobre todo, regalarle a los pacientes un momento de alivio, un regalo”, expresó Flor en Te lo Tengo que Decir!

La propuesta busca así combinar concientización, solidaridad y arte en una jornada destinada a pacientes, familiares y a toda la comunidad. La cita será el lunes 19 de octubre a las 20:30 en el Teatro Municipal de San Juan, con entrada gratuita para pacientes oncológicos y una contribución destinada a la Fundación Camino para sus acompañantes.