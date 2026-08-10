Rivadavia comenzó la repavimentación de calle Reconquista

La Municipalidad de Rivadavia comenzó con los trabajos de repavimentación de calle Reconquista, en el marco del plan integral de urbanización y mejora de la infraestructura vial que lleva adelante el municipio. La obra abarca un tramo de aproximadamente un kilómetro, comprendido entre Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y Meglioli, y tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a vecinos y conductores.

Las primeras tareas se concentraron en el acondicionamiento y la limpieza de la calzada, como paso previo a la colocación de la nueva carpeta asfáltica. La intervención permitirá renovar una arteria utilizada por vecinos y quienes transitan diariamente por ese sector del departamento.

Una obra anunciada ante los vecinos

La repavimentación había sido anunciada por el intendente Sergio Miodowsky durante un encuentro con vecinos de la zona. En esa oportunidad se abordaron las principales necesidades del sector y las obras proyectadas para mejorar la infraestructura urbana.

Desde el municipio destacaron que la puesta en marcha de los trabajos busca avanzar con soluciones concretas para los distintos sectores de Rivadavia y responder a demandas vinculadas con el estado de las calles y la circulación.

La ejecución se realizará de manera progresiva y por etapas, con el propósito de reducir las molestias que puedan ocasionarse durante la obra. Esta modalidad permitirá conservar vías alternativas de circulación y facilitar el acceso tanto de los residentes como de los comercios ubicados en las inmediaciones.

El municipio financia los trabajos con fondos propios

La intervención sobre calle Reconquista forma parte de un plan de infraestructura vial que la Municipalidad de Rivadavia ejecuta con fondos propios. El objetivo es consolidar una red de calles con mejores condiciones de transitabilidad y mayor seguridad.

En paralelo, el municipio mantiene trabajos de urbanización y mejoramiento en distintos puntos del departamento. La repavimentación de Reconquista se suma así a las intervenciones destinadas a renovar la infraestructura urbana y mejorar la circulación en diferentes sectores de Rivadavia.