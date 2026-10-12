Cuatro personas fueron detenidas en Rivadavia durante una serie de 12 allanamientos por el ataque a tiros que dejó a un adolescente de 15 años herido en el barrio Nuevo Cuyo. Entre los aprehendidos hay tres hermanos, uno de los cuales fue señalado por los investigadores como el presunto autor de los disparos.

El violento episodio ocurrió el pasado 3 de octubre, cerca de las 13, durante una pelea entre dos grupos que mantenían conflictos de vieja data. La investigación avanzó con nuevos procedimientos policiales, que se extendieron por distintos barrios del departamento.

Una pelea que terminó con un adolescente baleado

Según la reconstrucción policial, la disputa comenzó con una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una gresca. Durante el enfrentamiento, los involucrados se arrojaron elementos contundentes y uno de ellos habría utilizado un arma de fuego de fabricación casera.

En medio de la pelea, el adolescente recibió un disparo y debió ser trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica. Después del hecho, integrantes de ambos grupos radicaron denuncias y advirtieron sobre la presencia de personas armadas.

La tensión habría continuado durante la noche del 6 de octubre, lo que impulsó nuevas tareas investigativas para identificar a los presuntos participantes.

Doce allanamientos y un sospechoso que intentó escapar

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada con intervención de la fiscal Daniela Pringles y el equipo de la UFI Genérica. Participaron efectivos de la división investigativa y grupos especiales como Infantería, Geras y GAM.

Los operativos abarcaron los barrios Nuevo Cuyo, Sierras de Marquesado, El Jilguero y Marquesado II, además de sectores del Lote Hogar 2541.

Uno de los detenidos es Pablo Nahuel Castro Montaño, de 24 años. De acuerdo con el informe policial, intentó escapar cuando advirtió que los efectivos iban a allanar su domicilio, pero fue aprehendido a pocos metros.

En el procedimiento secuestraron un teléfono celular, prendas de vestir que habría utilizado durante el hecho y un arma de fabricación casera, conocida como tumbera. El arma será sometida a peritajes para establecer si tiene relación con los disparos denunciados.

Tres hermanos quedaron bajo investigación

En el Lote Hogar 2541 fueron detenidos otros tres sospechosos, hermanos de apellido Paredes Fernández. Se trata de Jonathan Gabriel, de 25 años; Axel Steven, de 19; y Diego Fabián, de 27.

Este último fue señalado por los investigadores como el presunto autor de los disparos que hirieron al adolescente. En esa vivienda también secuestraron un cartucho de arma de fuego.

En las restantes casas allanadas no se concretaron nuevas detenciones ni se informó el hallazgo de otras armas.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI Genérica. Los elementos secuestrados serán analizados para determinar si están vinculados con el enfrentamiento y establecer la responsabilidad de cada uno de los sospechosos.