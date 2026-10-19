Un hombre fue aprehendido en Rivadavia luego de que dos hermanos advirtieran que escapaba con una jaula que contenía un ave, sustraída de una propiedad ubicada sobre calle 9 de Julio, en la zona de La Bebida. Uno de ellos logró interceptarlo y reducirlo hasta la llegada de la Policía. El sospechoso quedó vinculado a una causa por hurto agravado por escalamiento, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia.

El episodio ocurrió durante la mañana de este domingo 18 de octubre, cuando personal de la Subcomisaría Ansilta realizaba recorridas de prevención por la zona. En ese momento, los efectivos recibieron una comunicación de la Central de Halcón, dependiente del Cisem, que los comisionó a calle 9 de Julio, antes de llegar al canal, debido a una aprehensión civil.

Al arribar, los uniformados encontraron a un hombre que mantenía reducido en el suelo a otro sujeto, señalado como el presunto autor de la sustracción de una jaula con un ave.

Según el relato aportado, el hecho comenzó cuando uno de los hermanos regresaba a su vivienda, ubicada sobre calle 9 de Julio al 4.000. En esas circunstancias, observó a un desconocido que saltó un portón de madera ubicado en la parte posterior de una propiedad y escapó hacia el oeste con una jaula.

Ante esta situación, se comunicó telefónicamente con su hermano, que se encontraba en una vivienda cercana, y le advirtió sobre lo ocurrido. Además, le indicó la dirección en la que se desplazaba el sospechoso.

Tras recibir el aviso, el segundo hombre salió a la calle y encontró al sospechoso cuando trasladaba la jaula cubierta con una campera. Al intentar interceptarlo, el sujeto trató de escapar, pero fue alcanzado a pocos metros y reducido hasta la llegada de los efectivos policiales.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el aprehendido llevaba una jaula tipo trampero, cubierta con una campera verde con tiras negras. El elemento quedó vinculado a las actuaciones iniciadas por el presunto hurto.

Posteriormente, el personal policial se comunicó con la Base del Sistema Acusatorio para informar sobre el procedimiento. También se presentaron funcionarios judiciales, quienes tomaron conocimiento de las circunstancias del hecho.

Finalmente, el fiscal de turno de la UFI Flagrancia, Francisco Micheltorena, dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto agravado por escalamiento.

La causa quedó registrada bajo el legajo 29/26, con intervención de la Comisaría 38°. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.