Las vacaciones de invierno tendrán una nueva propuesta cultural en San Juan con la realización del Festival DivertiTeS. Del 9 al 19 de julio, el Espacio Teatral Títeres en Serio, ubicado en Rivadavia, abrirá sus puertas para recibir una programación destinada a niños, familias y público en general.

Durante ocho jornadas, sanjuaninos y turistas podrán asistir a espectáculos de marionetas, teatro musical, títeres y teatro de objetos. La iniciativa reunirá producciones de San Juan, Mendoza y Tandil, con el objetivo de ofrecer alternativas recreativas y culturales durante el receso invernal.

El festival, de carácter independiente y autogestivo, busca generar espacios de encuentro a través del arte, promoviendo la imaginación y el disfrute compartido entre grandes y chicos.

La programación comenzará los días 9, 10 y 11 de julio, a las 18, con ¿Dónde está Borondongo?, una obra de teatro de marionetas de hilo proveniente de Mendoza. La historia gira en torno a la misteriosa desaparición de Borondongo, que da inicio a una aventura con humor, canciones y personajes.

El 12 y el 19 de julio, desde las 19, será el turno de La verdadera historia de Caperucita y el Lobo, una comedia musical del elenco sanjuanino Stars que presenta una versión diferente del clásico infantil e incorpora un mensaje sobre el cuidado del ambiente y la convivencia con la naturaleza.

En tanto, el 16, 17 y 18 de julio, también a las 19, se presentará Chafa y la Oveja Indomable, una propuesta de teatro de títeres y objetos llegada desde Tandil, Buenos Aires. La obra cuenta la historia de Chafa, un conejo violeta que se prepara para una importante carrera mientras conoce a una oveja que cambiará su recorrido.

Las entradas tienen un valor general de $15.000 por persona. Además, la organización ofrece una promoción anticipada online de dos entradas por $20.000. Los tickets pueden adquirirse a través de Entradaweb y, para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 264 671-3255.

Con esta nueva edición, el Festival DivertiTeS vuelve a sumar una propuesta cultural para las vacaciones de invierno, con funciones pensadas para compartir en familia y disfrutar de distintas expresiones del teatro.