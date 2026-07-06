Cultura > Receso invernal
Rivadavia recibe el Festival DivertiTeS con propuestas para toda la familia
POR REDACCIÓN
Las vacaciones de invierno tendrán una nueva propuesta cultural en San Juan con la realización del Festival DivertiTeS. Del 9 al 19 de julio, el Espacio Teatral Títeres en Serio, ubicado en Rivadavia, abrirá sus puertas para recibir una programación destinada a niños, familias y público en general.
Durante ocho jornadas, sanjuaninos y turistas podrán asistir a espectáculos de marionetas, teatro musical, títeres y teatro de objetos. La iniciativa reunirá producciones de San Juan, Mendoza y Tandil, con el objetivo de ofrecer alternativas recreativas y culturales durante el receso invernal.
El festival, de carácter independiente y autogestivo, busca generar espacios de encuentro a través del arte, promoviendo la imaginación y el disfrute compartido entre grandes y chicos.
La programación comenzará los días 9, 10 y 11 de julio, a las 18, con ¿Dónde está Borondongo?, una obra de teatro de marionetas de hilo proveniente de Mendoza. La historia gira en torno a la misteriosa desaparición de Borondongo, que da inicio a una aventura con humor, canciones y personajes.
El 12 y el 19 de julio, desde las 19, será el turno de La verdadera historia de Caperucita y el Lobo, una comedia musical del elenco sanjuanino Stars que presenta una versión diferente del clásico infantil e incorpora un mensaje sobre el cuidado del ambiente y la convivencia con la naturaleza.
En tanto, el 16, 17 y 18 de julio, también a las 19, se presentará Chafa y la Oveja Indomable, una propuesta de teatro de títeres y objetos llegada desde Tandil, Buenos Aires. La obra cuenta la historia de Chafa, un conejo violeta que se prepara para una importante carrera mientras conoce a una oveja que cambiará su recorrido.
Las entradas tienen un valor general de $15.000 por persona. Además, la organización ofrece una promoción anticipada online de dos entradas por $20.000. Los tickets pueden adquirirse a través de Entradaweb y, para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 264 671-3255.
Con esta nueva edición, el Festival DivertiTeS vuelve a sumar una propuesta cultural para las vacaciones de invierno, con funciones pensadas para compartir en familia y disfrutar de distintas expresiones del teatro.