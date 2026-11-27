El Colegio Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos 5° E consiguió su lugar entre los ocho mejores de UPD Unidos por el Desafío, tras vencer por 30 a 27 al Colegio Santísimo Sacramento 5° A, en un enfrentamiento que tuvo emoción, nervios y una definición ajustada. Los dos equipos de Rivadavia dejaron todo en la ronda de octavos de final, pero el conjunto naranja terminó festejando el pase a cuartos.

La competencia de GRUPO HUARPE comenzó con las preguntas de ruleta. El equipo azul, integrado por Tomás Roldán y Luján Hernández, no logró sumar en Historia, Deportes y Lengua. Del otro lado, Delfina Gil y Joaquín Grimalt consiguieron dos puntos para el equipo naranja al responder sin opciones en Deportes. Así, el primer marcador quedó 0 a 2.

Tomás Rodán y Luján Hernández contra Delfina Gil y Joaquín Grimalt. FOTO HUARPE.

En el segundo bloque llegó el turno del verdadero desafío de conocimientos: Verdadero o Falso. El Santísimo Sacramento sumó dos puntos en Arte y tres en Matemática, mientras que Monseñor Audino respondió correctamente en Geografía y Ciencia, con dos y tres puntos respectivamente. Además, el equipo azul se quedó con el punto de aproximación en Lengua. El tablero marcaba 6 a 7 y la diferencia comenzaba a achicarse.

Pero todavía quedaba lo más intenso. En el tercer bloque, el clásico Tutti Frutti puso a prueba la rapidez de los participantes. Al equipo azul le tocó la letra E y consiguió ocho puntos, mientras que el naranja respondió con siete utilizando la S.

La definición llegó con la lluvia de preguntas: el Santísimo Sacramento sumó 13 puntos y Monseñor Audino alcanzó los 16. Con ese último impulso, el equipo naranja cerró el encuentro con 30 puntos frente a los 27 del azul.

Más allá de la competencia, los participantes también dejaron momentos distendidos. Tomás aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a su profesora de Lengua con un pedido muy particular: ¡que lo apruebe! Por su parte, Delfina y Joaquín saludaron a sus familiares y compañeros, y destacaron el espíritu inclusivo de su curso, algo que los llena de orgullo.

Con esta victoria, el Colegio Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos 5° E se convirtió en el primer clasificado de esta jornada a cuartos de final y continúa alimentando el sueño de viajar a Bariloche con UPD.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.