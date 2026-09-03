Momentos de extrema tensión se vivieron este martes en la Comisaría 34ª, en Rivadavia, cuando una mujer llegó desesperada con su bebé de 1 año y 7 meses, quien se había ahogado mientras comía y no presentaba signos vitales.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 15.11, cuando la madre del pequeño, una mujer de 34 años, se presentó de urgencia en la dependencia policial para pedir ayuda.

Ante la gravedad de la situación, tres efectivos que se encontraban en el lugar comenzaron inmediatamente con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La cabo Marcela Florido, la agente Florencia Ortiz y el agente Ramón Bragganiolo trabajaron para liberar las vías respiratorias del pequeño y consiguieron estabilizarlo.

Tras la intervención de los policías, se solicitó asistencia al servicio de Emergencias Médicas 107. El personal médico evaluó la situación e informó que no era necesario trasladar al niño, debido a que ya no se encontraba en peligro.

Finalmente, el bebé quedó en buen estado de salud y al cuidado de su madre.

La rápida intervención de los tres efectivos de la Comisaría 34ª resultó clave ante una emergencia en la que cada segundo era determinante.