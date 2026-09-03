River Plate avanzó en las últimas horas por Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors, y analiza realizar una oferta formal para quedarse con el 50% de los derechos económicos del jugador. La operación todavía no está cerrada y el club deberá concretar su propuesta antes del cierre del mercado de pases argentino.

La información fue dada a conocer por el periodista Hernán Castillo, quien aseguró que la negociación está encaminada y que la intención de River es avanzar con la compra de una parte de la ficha del zaguero.

Por el momento, Argentinos Juniors no recibió una oferta formal. El próximo paso será que la dirigencia del Millonario transforme los contactos y conversaciones iniciales en una propuesta concreta para comenzar a negociar las condiciones de la transferencia.

El reemplazante que busca River

La búsqueda de un defensor central se reactivó en River después de que no prosperara la negociación por Walter Ditta. Aunque Lucas Martínez Quarta recibió propuestas del exterior, finalmente continuará en el plantel al menos durante los próximos seis meses.

En ese escenario, la dirigencia encabezada por Marcelo Gallardo apunta a sumar una alternativa para la última línea y encontró en Álvarez un futbolista que reúne las características buscadas.

El zaguero de Argentinos Juniors tiene 26 años, mide 1,80 metros y acumula 104 partidos con la camiseta del club de La Paternal. Su contrato se extiende hasta diciembre de 2029.

Boca también preguntó por Álvarez

River no es el único interesado en el jugador. Boca también consultó por la situación de Álvarez y Juan Román Riquelme habría tomado contacto para conocer las condiciones de una eventual incorporación.

El Xeneize busca reforzar la defensa ante el rendimiento de sus centrales y la posibilidad de que Lautaro Di Lollo abandone el plantel. Sin embargo, Álvarez tendría como prioridad una eventual llegada a River en caso de que ambos clubes presenten propuestas.

La competencia entre los dos grandes del fútbol argentino suma un condimento adicional a una negociación que deberá resolverse en pocas horas.

Una carrera que comenzó en San Juan

Álvarez nació en Rawson, San Juan, y comenzó su formación en las inferiores de San Martín de San Juan como mediocampista ofensivo. En 2014, Andrés Lavorante decidió retrasarlo al puesto de defensor central, una modificación que terminó marcando su carrera profesional.

Su debut en Primera División se produjo el 12 de febrero de 2018 frente a Atlético Tucumán. En San Martín disputó 49 encuentros antes de continuar su carrera en Talleres de Córdoba.

Luego pasó por Patronato, donde integró el plantel que conquistó la Copa Argentina, y posteriormente jugó en Barracas Central. Durante su etapa en el conjunto porteño disputó 43 partidos y convirtió cinco goles.

Argentinos Juniors adquirió su pase definitivo en enero de 2024 y desde entonces se consolidó como una de las alternativas importantes de su defensa.

Cuánto pagaría River

La operación que analiza River podría ubicarse alrededor de los cinco millones de dólares, aunque también trascendió una cifra cercana a los cuatro millones de dólares netos por un porcentaje de la ficha.

El principal condicionante es el tiempo. El mercado de pases argentino tiene como fecha límite el 2 de septiembre a las 18, por lo que River deberá presentar su oferta y avanzar en la negociación antes de ese horario si pretende incorporar al defensor de Argentinos Juniors.