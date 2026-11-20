River afrontará los octavos de final del Torneo Clausura con una marcada presencia de futbolistas juveniles en su formación. Para el encuentro del domingo ante Lanús, en el Monumental, Leonardo Ponzio tendrá cuatro jugadores de 22 años o menos entre los titulares y otros tres en el banco de suplentes.

La apuesta por los jóvenes responde tanto a las decisiones futbolísticas como a las bajas que sufrió el plantel. En un partido eliminatorio y sin margen de error, varios futbolistas surgidos de las inferiores tendrán la responsabilidad de buscar la clasificación.

Los juveniles que estarán desde el arranque

Entre los titulares estarán Santiago Beltrán, de 21 años; Lautaro Rivero, de 22; Tobías Andrada, de 19; y Santiago Espíndola, de apenas 18 años. Los cuatro tendrán la oportunidad de formar parte de un equipo que necesita avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Por su parte, Lucas Silva, de 19 años; Lautaro Pereyra, también de 19; y Juan Cruz Meza, de 18, ocuparán lugares entre los suplentes. De esta manera, serán siete los juveniles de la cantera riverplatense que integrarán la convocatoria para el cruce.

Las bajas que condicionan el equipo

Algunas de las decisiones están relacionadas con las ausencias que presenta el plantel. Gonzalo Montiel, suspendido por una fecha más, no estará disponible, mientras que Martínez Quarta quedó relegado en la consideración y Rivero ocupará su lugar.

En el mediocampo, las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera abrieron nuevamente la posibilidad para Santiago Espíndola. El juvenil tendrá otra oportunidad de hacerse cargo de la posición de volante central.

La experiencia acompañará a los más jóvenes

Pese a la fuerte presencia de futbolistas de las inferiores, River también contará con jugadores de experiencia internacional. Entre ellos aparecen Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa.

El encuentro ante Lanús representa una instancia determinante para el equipo, que tiene en el Clausura su última posibilidad de conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027. El plantel realizará ejercicios de pelota parada y luego partirá hacia la concentración.