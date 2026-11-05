River tendrá una novedad importante en su formación para visitar a Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Leonardo Ponzio decidió incluir como titular a Santiago Espíndola, un mediocampista de 18 años que tendrá su debut en Primera División.

El juvenil ocupará el lugar de Lucas Silva en el centro del campo, luego de que el entrenador resolviera modificar esa zona tras la derrota ante Boca en el Superclásico. La oportunidad también se presenta por las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Quién es Santiago Espíndola

Espíndola es una de las promesas de las divisiones inferiores de River y cuenta con experiencia en distintas categorías de las selecciones juveniles argentinas. Disputó el Sudamericano Sub-15, el Sudamericano y el Mundial Sub-17, además de ganar el torneo de L'Alcudia Sub-20 en 2025.

También fue una de las figuras de la Selección argentina Sub-20 que terminó subcampeona de los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Durante este año disputó 24 partidos en la Reserva antes de ser promovido al plantel de Primera.

El mediocampista se destaca por su dinámica, recorrido, buen pie y lectura de juego, características que le permiten colaborar en la recuperación y la presión sobre los rivales. En abril de 2026, River le renovó el contrato hasta diciembre de 2030 y estableció una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Los cambios en la formación

Además del debut de Espíndola, River tendrá dos modificaciones obligadas por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel ante Boca. Lautaro Rivero ingresará en la defensa, mientras que Giovanni González ocupará el lugar de Montiel.

La formación prevista por Ponzio será con Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. El encuentro ante Aldosivi se disputará en Mar del Plata y marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos.