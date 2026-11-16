River Plate dio un nuevo paso en la remodelación del estadio Monumental. Como parte de las obras para construir una quinta bandeja y techar por completo el escenario de Núñez, el club comenzó a desmontar parcialmente el histórico cartel de bienvenida ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta. La intervención permitirá el ingreso de maquinaria pesada y modificará temporalmente uno de los accesos más reconocidos de la cancha.

Los trabajos comenzaron el viernes 13 de noviembre e incluyen el retiro de cuatro portones y la demolición de 11,5 metros lineales del alero de hormigón que sostiene el cartel. Con esta apertura, una grúa podrá ingresar a la calle interna del club para avanzar con el montaje de una estructura provisoria de iluminación en la tribuna San Martín.

Durante esta etapa quedará visible únicamente la inscripción "River Plate", mientras que se retirará la parte que dice "Club Atlético". Sin embargo, el cambio no será definitivo: la institución tiene previsto reconstruir el cartel una vez que concluyan las tareas vinculadas con la nueva bandeja y el techo del estadio.

La intervención también está relacionada con la renovación del sistema de iluminación. La estructura provisoria que se instalará en la tribuna San Martín comenzará a funcionar en 2027 y reemplazará a las luminarias actuales. Estas deberán ser retiradas junto con sus soportes para permitir el avance de la construcción de la quinta bandeja.

Cómo será el nuevo Monumental

El proyecto de ampliación contempla la construcción de una quinta bandeja que recorrerá los 360 grados del estadio y permitirá sumar unas 16.000 ubicaciones. De esta manera, la capacidad del Monumental pasará de los actuales 85.018 espectadores a aproximadamente 101.000.

Según informó River, los nuevos lugares estarán destinados a los socios sin costo adicional. Así, el club proyecta ampliar de 24.000 a 40.000 la cantidad de ubicaciones incluidas en ese esquema.

La nueva estructura también sostendrá un techo integral que cubrirá la totalidad de las tribunas. El diseño contempla una cubierta con sectores metálicos y una membrana traslúcida que permitirá el ingreso de luz natural al campo de juego.

Para sostener la ampliación y el techado se instalarán 100 columnas metálicas, de las cuales 50 tendrán forma de V. El proyecto también contempla nuevos espacios de circulación y áreas gastronómicas.

Cuándo terminarán las obras del Monumental

La remodelación tiene un plazo estimado de 36 meses y River proyecta finalizarla en 2029. Mientras tanto, la intención de la institución es mantener la localía en Núñez durante la mayor parte de los trabajos.

De acuerdo con la planificación difundida, el equipo tendría que trasladar sus partidos a otro estadio en un máximo de tres oportunidades durante todo el período de construcción.

Con estos trabajos, el Monumental atraviesa una nueva etapa de transformación que busca convertirlo en un estadio con capacidad para más de 100.000 espectadores y una infraestructura preparada tanto para encuentros deportivos como para grandes espectáculos.