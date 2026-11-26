River Plate avanzó en las negociaciones para renovar el contrato de Santiago Beltrán, una de las figuras que se afianzó en el equipo durante la temporada. La dirigencia ya mantuvo varias reuniones con el entorno del arquero y busca mejorar sus condiciones económicas, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

El futbolista de 22 años tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2027, pero el club pretende prolongarlo al menos por seis meses más. La intención también es reconocer su crecimiento deportivo y dejar abierta la posibilidad de una futura transferencia al fútbol europeo.

La renovación, una prioridad para River

Beltrán comenzó a ocupar el arco millonario a principios de año, luego de una lesión de Franco Armani, y desde entonces logró consolidarse como titular. Su rendimiento durante el primer semestre fue uno de los puntos destacados de un año complicado para el equipo.

En total, el arquero lleva 46 partidos disputados con la camiseta de River, con 37 goles recibidos y 19 vallas invictas. Además, debutó en la Selección argentina y formó parte de las últimas convocatorias realizadas por Lionel Scaloni.

La posibilidad de una transferencia

En River son conscientes de que Beltrán podría continuar su carrera en el exterior, pero pretenden que una eventual salida se concrete mediante una transferencia. Incluso contemplan la posibilidad de que sea vendido durante el próximo mercado de pases y permanezca en Núñez hasta junio.

La planificación también está relacionada con las conversaciones que el club mantiene por Yassine Bounou, arquero marroquí que actualmente juega en Al-Hilal. La intención sería que pueda incorporarse durante el segundo semestre de la próxima temporada, en un posible recambio con Beltrán.

Por ahora, las negociaciones continúan y ambas partes se encuentran más cerca de alcanzar un entendimiento. River busca asegurar la continuidad del arquero mientras define la conformación del plantel para 2027.