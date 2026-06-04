River Plate continúa moviéndose con intensidad en el mercado de pases y, tras asegurar la incorporación de Nicolás Otamendi, ahora acelera para sumar a otro campeón del mundo. El club de Núñez alcanzó un acuerdo verbal con Ángel Correa, mientras avanza en una reestructuración del plantel que podría derivar en la salida de varios futbolistas de experiencia.

Según trascendió, el delantero rosarino de 31 años ya acordó las condiciones salariales con la institución argentina. Correa, actualmente en Tigres de México, tiene contrato vigente hasta 2030, aunque el club mexicano estaría dispuesto a negociar una transferencia que rondaría los 14 millones de dólares.

El atacante surgido en San Lorenzo fue parte del plantel de la Selección Argentina que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Además, desarrolló gran parte de su carrera en el Atlético de Madrid antes de continuar su trayectoria en el fútbol mexicano.

Ángel juega actualmente en Tigres UANL de la Liga MX.

Mientras trabaja en la llegada de nuevos refuerzos, River también busca reducir el número de futbolistas del plantel profesional. En ese contexto, algunos nombres importantes ya habrían sido informados sobre la posibilidad de continuar sus carreras en otros clubes.

Entre los casos más destacados aparecen el defensor chileno Paulo Díaz, el mediocampista Giuliano Galoppo y el delantero Maximiliano Salas. De acuerdo con las versiones surgidas en Buenos Aires, los tres jugadores no tendrían un lugar asegurado en la consideración del entrenador Eduardo Coudet para el segundo semestre.

La lista de posibles salidas también incluiría al colombiano Kevin Castaño. Además, existen interrogantes sobre la continuidad de Germán Pezzella y de uno de los arqueros del plantel, entre Franco Armani y Ezequiel Centurión.

En paralelo, la dirigencia continúa negociando por otros refuerzos. Uno de los nombres apuntados es el volante uruguayo Mauro Arambarri, por quien River presentó una oferta formal de 3,5 millones de euros al Getafe de España.

Con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina como principales objetivos, el club de Núñez busca combinar incorporaciones de jerarquía con una renovación de su plantel para afrontar la segunda mitad de la temporada.