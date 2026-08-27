La eliminación de River de la Copa Sudamericana provocó un fuerte cimbronazo en el club y aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador. Después de la derrota por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental, la dirigencia comenzó a analizar los posibles reemplazantes de Eduardo “Chacho” Coudet, cuyo ciclo llegaría a su final.

La salida del entrenador sería oficializada este jueves, mientras el presidente Stefano Di Carlo y su equipo ya evalúan diferentes alternativas para hacerse cargo del plantel profesional.

Aimar y Crespo, los favoritos

Entre los nombres que más entusiasmo generan en la dirigencia aparecen dos exjugadores de River: Pablo Aimar y Hernán Crespo.

Aimar es uno de los principales candidatos. El cordobés actualmente integra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina y mantiene un vínculo cercano con varios futbolistas del plantel de River.

El principal desafío para la dirigencia será convencerlo de asumir el cargo, especialmente ante la incertidumbre que existe respecto de la continuidad del proyecto de Scaloni en la Selección. Aimar tuvo una experiencia como entrenador principal en la Selección Sub 20 durante 2018, antes de incorporarse al cuerpo técnico de la Mayor.

Otro candidato fuerte es Hernán Crespo. El exdelantero surgido de las inferiores del club actualmente dirige al Atlas de México y en distintas oportunidades manifestó su deseo de dirigir a River.

Sin embargo, su contratación no sería sencilla debido a que tiene contrato vigente y una cláusula que recién le permitiría romper el vínculo a partir del próximo año.

Ramón Díaz no es prioridad

Uno de los nombres que más fuerte sonó entre los hinchas después de la eliminación fue el de Ramón Díaz.

Los socios que se manifestaron en el hall del Monumental reclamaron por el regreso del entrenador riojano, pero su nombre no aparece entre las principales opciones de la dirigencia.

La relación entre Ramón Díaz y River no terminó de la mejor manera en su última salida, en 2014, un antecedente que pesaría en la decisión de la actual conducción.

Otros técnicos en carpeta

La lista de posibles reemplazantes es amplia. Además de Aimar y Crespo, la dirigencia analiza a Santiago Solari, Gabriel Milito, Diego Cocca, Sebastián Beccacece, Ricardo Gareca y Marcelo Bielsa.

Por ahora, Aimar y Crespo aparecen como los nombres que generan mayor consenso dentro de la nueva conducción, aunque la decisión final dependerá de las negociaciones que se desarrollen en los próximos días.

Un interinato para los próximos entrenamientos

Mientras River define a su próximo entrenador, el plantel tiene previsto volver a entrenarse este jueves por la tarde.

La práctica podría estar dirigida de manera interina por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, junto con Leonardo Ponzio, quien forma parte de la estructura del fútbol profesional.

Así, River atraviesa horas de máxima tensión después del golpe sufrido en la Copa Sudamericana y comienza una nueva etapa en la que la elección del próximo entrenador será una de las decisiones centrales para intentar encaminar al equipo.