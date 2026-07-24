River continúa activo en el mercado de pases y, mientras busca rearmar el plantel para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, comenzó a trabajar en un objetivo que ilusiona a los hinchas: el regreso de Esequiel Barco. El futbolista, actualmente en el Spartak Moscú, aparece como una de las prioridades de la dirigencia para reforzar el equipo de Eduardo Coudet.

Según trascendió, el Millonario ya inició contactos para conocer las condiciones de una posible operación. Si bien todavía no existe una oferta formal, en Núñez consideran que el volante puede aportar desequilibrio y jerarquía en un momento en el que el equipo busca recuperarse tras la eliminación de la Copa Argentina.

Barco dejó River a mediados de 2024 para continuar su carrera en el fútbol ruso, luego de haber sido una pieza importante durante el ciclo de Martín Demichelis. En su paso por el club conquistó tres títulos y se destacó por su capacidad para romper líneas, generar juego y aportar goles y asistencias.

La posibilidad de un regreso dependerá de las negociaciones con el Spartak Moscú y de las condiciones económicas de la transferencia. Sin embargo, el interés de River es concreto y forma parte de un mercado de pases en el que también busca sumar otros nombres de peso para potenciar el plantel.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando contrarreloj para cerrar incorporaciones antes del cierre del libro de pases. El posible retorno de Barco aparece como una de las operaciones más resonantes del fútbol argentino y podría convertirse en uno de los grandes golpes del semestre si las conversaciones llegan a buen puerto.