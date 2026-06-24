River comenzó a moverse en el mercado de pases con el objetivo de reforzar su ataque y, ante la posibilidad de que no se concrete el regreso de Lucas Beltrán, la dirigencia ya analiza una alternativa de peso: la vuelta de Rafael Santos Borré, uno de los grandes protagonistas de la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet inició su pretemporada en Alicante, España, con la mirada puesta en un segundo semestre cargado de desafíos, entre ellos el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. En ese contexto, el entrenador considera prioritario sumar variantes ofensivas.

La principal apuesta de River era Lucas Beltrán. De hecho, el club alcanzó un acuerdo con la Fiorentina para incorporarlo a préstamo con opción de compra, pero la operación continúa pendiente porque el delantero todavía no dio una respuesta definitiva. La intención del futbolista sería continuar su carrera en Europa, aunque mantiene un fuerte vínculo afectivo con la institución de Núñez.

Frente a ese escenario, la dirigencia avanzó en contactos con el Inter de Porto Alegre para intentar el regreso de Rafael Santos Borré. El delantero colombiano jugó en River entre 2017 y 2021 y se convirtió en el máximo goleador del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, con 55 tantos convertidos. Actualmente milita en el conjunto brasileño, al que llegó en 2024.

Según trascendió, las conversaciones entre ambos clubes comenzaron en las últimas horas y habrían tenido una recepción favorable desde Brasil. River analiza distintas alternativas para concretar la operación, entre ellas una compra definitiva o un préstamo con opción de adquisición.

Otro factor que juega a favor del Millonario es la buena relación entre Borré y Coudet, quienes compartieron un breve ciclo en el Inter de Porto Alegre. Además, el delantero vería con buenos ojos un regreso al club donde alcanzó los mayores logros de su carrera.

Mientras espera la decisión final de Beltrán, River mantiene abiertas ambas posibilidades. El mercado recién comienza, pero en Núñez ya tienen claro que la prioridad pasa por reforzar un ataque que buscará ser protagonista en todas las competencias durante el segundo semestre.