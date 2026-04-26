River busca reponerse del Superclásico y empata 0 a 0 con Aldosivi

La pelota vuelve a rodar en Núñez bajo un clima de expectativa y necesidad. River Plate sale a su césped con la obligación de dejar atrás la reciente caída frente a Boca Juniors, un resultado que caló hondo en el ánimo de las tribunas. Con Eduardo Coudet a la cabeza, el conjunto local no se guarda nada para esta decimoquinta jornada, apostando por sus nombres principales a pesar de tener la mirada de reojo en los compromisos internacionales que se avecinan en Brasil.

El panorama del visitante es drásticamente opuesto pero igualmente urgente. Aldosivi llega al Monumental arrastrando una racha negativa en la que solo ha cosechado siete unidades, todas provenientes de empates, situándose en el fondo de las tablas. Israel Damonte, técnico del equipo marplatense, no se achica ante el desafío y dejó clara su postura antes del pitazo inicial de Nicolás Ramírez. "No me gusta esa palabra de partido perdible. Pensando así, lo vas a perder siempre. En algún momento, River ha perdido partidos en su cancha. Se puede ganar", afirmó el entrenador sobre la posibilidad de romper la historia en un estadio donde el Tiburón nunca pudo festejar un triunfo.

Para este compromiso, el Chacho Coudet alinea a Santiago Beltrán bajo los tres palos, escoltado por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. El mediocampo se reparte entre Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre, mientras que la delantera queda en manos de Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Por su parte, la visita intentará la hazaña con Axel Werner en el arco, una defensa compuesta por Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar y Lucas Rodríguez. En el centro estarán Martin Garcia, Esteban Rolón, Felipe Anso y Agustín Palavecino, dejando a Nicolás Cordero como principal referencia de ataque.