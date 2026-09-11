River visitará a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura con la posibilidad de romper una racha de más de tres años. Leonardo Ponzio analiza repetir por tercer partido consecutivo la misma formación que utilizó ante Banfield e Independiente Rivadavia.

Desde que asumió como entrenador del Millonario tras la salida de Eduardo Coudet, Ponzio consiguió dos triunfos en igual cantidad de presentaciones. River derrotó 3-2 a Banfield y luego se impuso 3-1 frente a Independiente Rivadavia.

Los mismos once

El exmediocampista utilizó la misma formación en sus dos primeros encuentros al frente del equipo y ahora puede repetirla nuevamente. La posible alineación está integrada por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Ángel Correa, Sebastián Driussi y Thiago Almada.

La ausencia de Aníbal Moreno se mantiene y Fausto Vera continuará como volante central. El resto de la estructura que utilizó Ponzio en sus dos primeras presentaciones se mantendría para visitar al Decano.

Una marca que River no repite desde 2023

River no logra utilizar el mismo equipo durante tres partidos consecutivos desde abril de 2023. La última vez que lo consiguió fue durante el ciclo de Martín Demichelis, entre el 29 de mayo y el 17 de junio de aquel año.

En aquella oportunidad, Demichelis mantuvo a los mismos once frente a Vélez, Defensa y Justicia y Banfield. La racha terminó en el encuentro siguiente ante Instituto, cuando realizó dos modificaciones.

Ahora Ponzio tiene la posibilidad de repetir esa continuidad más de tres años después. River enfrentará a Atlético Tucumán este sábado por la novena fecha del Torneo Clausura.