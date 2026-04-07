River Plate se mueve con fuerza en el mercado de pases y tiene en carpeta la incorporación de otro campeón del mundo con la Selección argentina, en una negociación que podría convertirse en uno de los grandes golpes del fútbol local. La iniciativa responde a un pedido concreto del entrenador Eduardo Coudet, que busca elevar el nivel del plantel de cara a las competencias del segundo semestre.

El nombre que aparece como objetivo es el de Ángel Correa, delantero surgido en San Lorenzo y con pasado en el fútbol europeo, quien actualmente milita en México. El atacante, integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, es considerado un viejo anhelo del DT y su posible llegada ilusiona a los hinchas.

Sin embargo, la operación no resulta sencilla. Correa tiene contrato vigente y su salida dependerá de negociaciones complejas, tanto desde lo económico como desde lo deportivo, lo que obliga a River a evaluar distintas alternativas para concretar el fichaje.

La dirigencia del club de Núñez apunta a reforzar sectores clave del equipo con futbolistas de jerarquía internacional, en línea con el objetivo de volver a ser protagonista en el plano continental. En ese contexto, la posible llegada de un campeón del mundo se suma a otros movimientos que el club analiza en este mercado.

Desde la llegada de Coudet, River atraviesa una etapa de reconstrucción tras la salida de Marcelo Gallardo, y busca consolidar una identidad competitiva con nombres de peso que le permitan pelear títulos tanto a nivel local como internacional.