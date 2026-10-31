La Sub-16 de River Plate se clasificó a la final de la Messi Cup 2026 tras eliminar a Atlético de Madrid en la definición por penales. Luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario, el equipo argentino se impuso 5-4 desde los doce pasos y quedó a un partido de conseguir el bicampeonato.

Durante el encuentro, Mateo Amarilla y Jorge Sosa marcaron los goles del Millonario. En los cuartos de final, River había conseguido su lugar entre los cuatro mejores tras vencer 2-1 a Flamengo.

Cuándo se juega la final y quién será el rival

La final de la Copa de Oro de la Messi Cup 2026 se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 19, hora de Argentina. El conjunto de Núñez enfrentará al ganador de la semifinal entre Palmeiras y Ajax, que definirá al otro protagonista del partido decisivo.

River buscará repetir el título que consiguió en la primera edición del certamen, disputada en 2025. En aquella oportunidad, el equipo argentino venció 2-0 a Atlético de Madrid en la final jugada en el Chase Stadium de Miami.

El antecedente de River en la primera edición

En la definición del año pasado, el delantero Bruno Cabral fue una de las grandes figuras al convertir los dos goles del triunfo. River consiguió la consagración pese a jugar casi todo el segundo tiempo con diez futbolistas, luego de la expulsión de Valentín Sayago.

En su recorrido por aquella competencia, el Millonario había empatado 2-2 ante Barcelona y perdido 2-1 frente a Manchester City. Después consiguió tres victorias consecutivas: 5-1 ante Inter de Milán, 3-1 frente a Chelsea en semifinales y el 2-0 ante Atlético de Madrid en el partido decisivo.

Ahora, la categoría Sub-16 tendrá la posibilidad de repetir la conquista y quedarse nuevamente con el título. Para lograrlo, deberá superar al ganador del cruce entre Palmeiras y Ajax.