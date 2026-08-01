River afrontará este sábado un partido clave frente a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Tras un inicio con dos derrotas consecutivas, Eduardo Coudet prepara varias modificaciones en la formación titular con el objetivo de volver al triunfo en el estadio Monumental.

El entrenador no solo deberá rearmar el equipo por cuestiones futbolísticas, sino también por las lesiones que dejaron fuera de consideración a varios jugadores importantes. Marcos Acuña quedó descartado por un desgarro, Mauro Arambarri continúa recuperándose de un esguince de tobillo y Ángel Correa llega con un traumatismo muscular que pone en duda su presencia desde el inicio.

El posible equipo

De acuerdo con los ensayos de la semana, River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera y Tomás Galván; Ángel Correa o Rafael Santos Borré; Lucas Beltrán y Joaquín Freitas.

Las modificaciones alcanzan todas las líneas y responden tanto a las bajas obligadas como al bajo nivel mostrado por el equipo en las primeras jornadas del campeonato.

Un partido clave para River

El encuentro aparece como una oportunidad para que el Millonario corte la mala racha y recupere confianza antes del inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Del otro lado estará Rosario Central, uno de los equipos protagonistas del torneo y un rival que promete exigir al máximo al conjunto de Núñez.