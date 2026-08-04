River concretó un nuevo golpe en el mercado de pases al cerrar la incorporación de Francisco Ortega, quien llegará desde Olympiacos para reforzar el lateral izquierdo tras la lesión de Marcos Acuña. El acuerdo entre ambas instituciones ya está sellado y el futbolista arribará en los próximos días al país para sumarse al plantel que conduce Eduardo Coudet.

La operación se cerró en 5 millones de dólares, luego de intensas negociaciones en las que el deseo del jugador de vestir la camiseta de River fue determinante para que el club griego aceptara las condiciones. La intención del Millonario es inscribirlo en la lista de la Copa Sudamericana, ya que Acuña no podrá disputar los octavos de final frente a Independiente Santa Fe.

Con la llegada de Ortega, River suma su octavo refuerzo en este mercado de pases y continúa buscando variantes para afrontar un semestre cargado de compromisos. Además, la dirigencia aguarda liberar un cupo mediante una transferencia al exterior para avanzar con la incorporación de Thiago Almada.

La necesidad de sumar un lateral izquierdo se volvió prioritaria después de la lesión muscular sufrida por Acuña y de la decisión de apartar de los entrenamientos a Matías Viña, cuyo préstamo no continuará. Actualmente, el entrenador solo contaba con alternativas improvisadas en ese sector de la defensa.

En la reciente derrota frente a Rosario Central, Coudet utilizó a Lautaro Rivero como lateral y, en busca del empate, hizo debutar al juvenil Valentín Lucero, una muestra de la urgencia por incorporar un especialista en ese puesto.

Ortega, de 27 años, surgió futbolísticamente en Vélez, donde disputó 153 partidos, marcó tres goles y entregó 14 asistencias antes de emigrar a Europa en 2023. Con Olympiacos superó el centenar de encuentros y conquistó cuatro títulos, además de recibir una convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, aunque no llegó a debutar.

Con experiencia internacional y continuidad en el fútbol europeo, el defensor buscará convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto futbolístico de River.