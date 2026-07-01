River cerró la llegada de Beltrán desde Europa y ya tiene a su goleador

River avanza en la reestructuración de su plantel y está a punto de oficializar el retorno de un viejo conocido. La institución de Núñez alcanzó un acuerdo total con la Fiorentina para repatriar a Lucas Beltrán, el delantero de 25 años que se perfila como la pieza clave en el esquema ofensivo que pretende Eduardo Coudet.

La operación se cerró bajo un esquema que contempla un préstamo inicial de 500 mil euros y una obligación de compra posterior de 6,7 millones de euros por el 50% de su ficha.

El atacante cordobés había dejado el club a mediados de 2023 en una transferencia que rondó los 20 millones de euros. Durante su estadía en el viejo continente, el jugador acumuló experiencia en ligas de primer nivel.

En su paso por Italia, disputó 98 partidos y convirtió 16 goles con la camiseta del equipo de Florencia. Posteriormente, fue cedido al Valencia de España, donde participó en 30 encuentros y anotó tres tantos. A pesar de haber priorizado inicialmente su permanencia en Europa, la insistencia del entrenador millonario y el proyecto deportivo actual terminaron de inclinar la balanza para su regreso.

Coudet, quien lidera una renovación que alcanzará a más de la mitad del equipo, fue el principal impulsor de esta contratación. Para el técnico, Beltrán cumple con todas las condiciones necesarias para ocupar el puesto de ataque debido a su potencia física, buen manejo de pelota y dinamismo constante.

En las próximas horas, el futbolista dejará suelo europeo para viajar hacia Argentina, firmar su nuevo vínculo contractual y sumarse a los entrenamientos. De esta manera, el club cumple con uno de sus mayores anhelos en este mercado de pases tras asegurar la llegada de Rafael Santos Borré y negociar por Ángel Correa.