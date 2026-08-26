River Plate confirmó oficialmente la salida de Germán Pezzella. El defensor de 35 años llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato y puso punto final a su segundo ciclo en el Millonario, luego de haber quedado apartado del plantel profesional durante el proceso de renovación encabezado por Eduardo Coudet.

La institución anunció la decisión a través de sus redes sociales y explicó que la desvinculación se produjo de común acuerdo. Además, destacó la historia del defensor surgido de las divisiones inferiores, quien conquistó cinco títulos durante sus dos etapas en Núñez y posteriormente se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Pezzella también eligió las redes sociales para despedirse del club. Con una fotografía besando el escudo de River, publicó un breve pero emotivo mensaje: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”. La publicación rápidamente recibió mensajes de afecto de varios de sus excompañeros.

La salida se produce después de varias semanas en las que el central se entrenó de manera diferenciada en el predio de Cantilo. Pezzella había quedado fuera de la consideración del cuerpo técnico junto a otros futbolistas en el marco de la profunda renovación del plantel realizada durante este mercado de pases.

Incluso, integrantes del plantel habían solicitado que el campeón del mundo fuera reincorporado al grupo principal, aunque el pedido no prosperó y finalmente las partes avanzaron en las negociaciones para finalizar anticipadamente el vínculo.

Qué será del futuro de Pezzella

El defensor tenía contrato con River hasta diciembre de 2027, pero decidió finalizar anticipadamente su relación con el club. Según informó TyC Sports, el acuerdo de salida contempla un pago cercano a los dos millones de dólares.

Su último partido con la camiseta del Millonario fue en la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano. En su segundo ciclo disputó 69 encuentros, aunque no logró sumar nuevos títulos.

Ahora se abre el interrogante sobre el futuro de su carrera. A sus 35 años, todavía no se conoce cuál será su próximo destino y tampoco está descartada la posibilidad de que analice ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional.