River recibió una mala noticia en medio del inicio del Torneo Clausura. El club confirmó este jueves que Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Ángel Correa sufrieron distintas lesiones y no estarán disponibles para los próximos compromisos, lo que representa un contratiempo para Eduardo Coudet en la planificación del equipo.

Acuña apunta a volver para la Sudamericana

La lesión más importante es la de Marcos Acuña. El lateral izquierdo sintió una molestia durante el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y pidió el cambio. Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el isquiotibial derecho, por lo que deberá afrontar varias semanas de recuperación.

La intención del cuerpo técnico es que el defensor llegue en condiciones a la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa instancia, River se enfrentará al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Caracas, con partidos programados entre el 11 y el 20 de agosto.

Arambarri también será baja

Mauro Arambarri tampoco podrá estar en el próximo compromiso del Millonario. El mediocampista fue reemplazado durante el entretiempo del partido ante Gimnasia luego de recibir un golpe de Alexis Steimbach en los primeros minutos del encuentro.

Los estudios determinaron que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que quedó descartado para enfrentar a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Si la evolución es favorable, podría reaparecer en la siguiente jornada frente a Tigre.

Ángel Correa completa la lista de lesionados

El parte médico difundido por River también confirmó que Ángel Correa sufrió una lesión, aunque el club no brindó mayores precisiones sobre el grado de la dolencia ni el tiempo estimado de recuperación.

Las tres bajas obligarán a Eduardo Coudet a rearmar el equipo para afrontar una seguidilla clave de encuentros entre el campeonato local y la Copa Sudamericana, una competencia en la que River buscará avanzar a los cuartos de final.