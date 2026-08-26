River ya tiene todo listo para afrontar uno de los partidos más importantes del semestre. Eduardo Coudet confirmó la lista de convocados para recibir este miércoles a Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la ausencia de Lautaro Rivero y el regreso de Tobías Ramírez como principales novedades.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Monumental. La serie está completamente abierta luego del empate 0-0 conseguido por el Millonario en Bogotá, por lo que una victoria le permitirá avanzar directamente a los cuartos de final.

La principal baja para Coudet será Rivero. El defensor sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo durante el último entrenamiento y quedó afuera de la convocatoria. De todas maneras, el entrenador no tenía previsto incluirlo entre los titulares debido a los regresos de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Ambos laterales ya dejaron atrás sus respectivas lesiones y se perfilan para integrar el once inicial. De esta manera, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi podrán conformar la dupla central, después de que Coudet tuviera que improvisar la defensa durante el encuentro de ida en Colombia.

El regreso de Tobías Ramírez

La contracara de la ausencia de Rivero será Tobías Ramírez. El defensor volvió a integrar una convocatoria de Primera después de varios meses y aparece como una nueva alternativa para la última línea del Millonario.

El joven, que llegó procedente de Argentinos Juniors como primer refuerzo de la era Coudet, disputó apenas 45 minutos con River antes de sufrir una sinovitis en la rodilla derecha. El problema físico terminó requiriendo una intervención quirúrgica y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Antes de regresar a la consideración del entrenador, Ramírez disputó dos encuentros con la Reserva para recuperar ritmo futbolístico. Ahora vuelve a formar parte de una convocatoria del primer equipo por primera vez desde abril.

Coudet tampoco podrá utilizar a Mauro Arambarri, Giovanni González, Francisco Ortega y Lucas Beltrán, debido a que los cuatro refuerzos no fueron inscriptos para disputar esta instancia de la Copa Sudamericana. En caso de avanzar, podrán ser incorporados para los cuartos de final.

Además de Montiel y Acuña, River recuperó a Sebastián Driussi, quien también se perfila para regresar al equipo titular. El delantero dejó atrás un desgarro que lo mantuvo más de un mes fuera de las canchas.

Con la serie igualada y ante su gente, River buscará dejar atrás el irregular presente que atraviesa en el Torneo Clausura y meterse entre los ocho mejores de la Sudamericana. En caso de avanzar, Vasco da Gama será su rival en la próxima instancia.