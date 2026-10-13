River Plate prepara una sorpresa para enfrentar a Sarmiento de Junín este miércoles 14 de octubre, desde las 19, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. El entrenador Leonardo Ponzio decidió apostar por las divisiones inferiores y convocará por primera vez a Santiago Espíndola, un mediocampista de 18 años que se destaca en la Reserva y viene de representar a la Selección Argentina juvenil.

El futbolista es considerado una de las principales promesas del Millonario y su llegada al plantel profesional se produce en medio de una renovación deportiva en la que el club invirtió más de 70 millones de dólares. Después de la buena actuación de Lautaro Pereyra, Ponzio busca ampliar las alternativas del mediocampo con jugadores formados en Núñez.

Espíndola nació el 17 de marzo de 2008 en Rojas, provincia de Buenos Aires, y llegó a River cuando tenía apenas 13 años. Su recorrido comenzó como enganche, aunque durante las pruebas fue ubicado como lateral derecho. Con el paso del tiempo encontró su lugar como volante central, posición en la que logró destacarse por su recuperación, velocidad y capacidad para distribuir la pelota.

Durante 2026, el juvenil disputó 24 partidos con la Reserva y convirtió cuatro goles. Además, fue una pieza importante del equipo que condujo Marcelo Escudero y posteriormente quedó bajo las órdenes de Diego Barrado.

Una promesa de River con una cláusula de US$100 millones

El crecimiento futbolístico de Espíndola llevó a River a asegurar su continuidad. En abril de este año, el mediocampista renovó su contrato hasta diciembre de 2030, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Su desempeño también despertó interés dentro de las selecciones juveniles argentinas. Participó en los Sudamericanos Sub-15 y Sub-17, disputó el Mundial Sub-17 y conquistó el Torneo de L'Alcudia Sub-20 en 2025.

Además, viene de destacarse con la Selección Argentina Sub-20 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, donde el equipo obtuvo el subcampeonato. Allí volvió a demostrar su capacidad para recuperar la pelota, organizar el juego y llegar al área rival.

Los dos ídolos de River que inspiran a Santiago Espíndola

El juvenil reconoció que tiene como principales referentes a dos mediocampistas que dejaron su marca en el club: Enzo Pérez y Enzo Fernández.

"Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también", explicó en una entrevista realizada en 2025.

En aquella oportunidad, también describió sus principales virtudes: "Tengo buen control de pelota, un primer pase seguro y manejo los dos perfiles. Soy un jugador que resuelve todo con mucha velocidad".

La oportunidad llega en un momento en el que Fausto Vera se consolidó como titular durante el ciclo de Ponzio, mientras que Aníbal Moreno continúa recuperándose de una discopatía lumbar. En ese contexto, Espíndola aparece como una nueva alternativa para el mediocampo y ocupará el lugar que venía teniendo Lucas Silva entre los convocados.

Con apenas 18 años, el juvenil tendrá la posibilidad de vivir su primera experiencia con el plantel profesional de River en el encuentro frente a Sarmiento. Aunque todavía no está confirmado que sume minutos, su convocatoria representa un paso importante en su carrera y refuerza la apuesta del club por sus divisiones inferiores.