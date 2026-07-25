River debuta en el Clausura ante Barracas Central tras el papelón en Copa Argentina

River Plate comenzará este sábado su camino en el Torneo Clausura cuando reciba a Barracas Central desde las 19.15 en el estadio Monumental. El Millonario buscará dejar atrás rápidamente la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, que generó fuertes críticas de Eduardo Coudet.

El entrenador quedó muy disconforme con la actuación de su equipo en la derrota por 3-1 en Salta y calificó aquella presentación como un “papelón”. Por eso, prepara cuatro modificaciones para el estreno en el campeonato.

En la defensa estarán las principales novedades. Gonzalo Montiel regresará al lateral derecho luego de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. Además, Nicolás Otamendi hará su debut con la camiseta de River. Ambos se entrenan desde el jueves en River Camp y reemplazarían a Giovanni González y Lautaro Rivero.

En el mediocampo también habrá una variante. Mauro Arambarri, uno de los refuerzos incorporados durante el mercado de pases, tendría su estreno como titular en lugar de Juan Cruz Meza.

La otra modificación estará relacionada con la posición de enlace. Lautaro Pereyra aparece como candidato para ocupar ese lugar y Fausto Vera y Tomás Galván pelean por el puesto restante en la mitad de la cancha.

En el ataque, pese a las especulaciones sobre una posible titularidad de Joaquín Freitas, Coudet mantendría la dupla conformada por Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. El colombiano es uno de los seis refuerzos que llegaron al club en este mercado.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

River tendrá así la oportunidad de dar vuelta la página después del golpe sufrido ante Aldosivi y comenzar el Clausura con una victoria ante su público.