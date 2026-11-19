River Plate ultima los detalles de su preparación para enfrentar a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura y mantiene una incógnita en la formación titular. La principal duda del equipo que diagrama Leonardo Ponzio está en el lateral derecho, donde compiten Gonzalo Montiel y Giovanni González.

El Millonario recibirá al Granate este domingo, desde las 19, en el estadio Monumental. El objetivo será avanzar en los playoffs y continuar en carrera por el título local.

Montiel o Giovanni González, la incógnita

La situación de Gonzalo Montiel depende de una posible reducción de la sanción de tres partidos que recibió después de ser expulsado ante Boca, en el Superclásico. Hasta el momento, el defensor solamente cumplió una fecha, frente a Aldosivi, por el cierre de la fase de grupos del Clausura.

En River mantienen la expectativa de que el castigo sea reducido y el campeón del mundo pueda regresar al equipo. Si eso no ocurre, Giovanni González ocupará el lateral derecho frente a Lanús.

Otra de las decisiones que ya tendría encaminada el cuerpo técnico es la presencia de Lautaro Rivero en la zaga central. El defensor aparece por delante de Lucas Martínez Quarta en la consideración para el encuentro.

Fausto Vera también está bajo observación

El entrenamiento matutino será importante para evaluar la evolución de Fausto Vera, quien arrastra una tendinitis en el pie derecho. El mediocampista intensificará las tareas para comprobar si está recuperado y, en caso de responder favorablemente, podría integrar el banco de suplentes.

Con estas cuestiones por resolver, River buscará terminar de definir el equipo para el compromiso del domingo. El encuentro ante Lanús será por los octavos de final del Torneo Clausura y se jugará en el Monumental desde las 19.