River Plate afrontará este domingo un partido clave ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Monumental y el entrenador Leonardo Ponzio ya definió la formación titular, en un contexto marcado por varias ausencias importantes.

El Millonario buscará avanzar a los cuartos de final y mantener sus aspiraciones de conquistar el campeonato, en una temporada en la que también tiene como objetivo conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Para este compromiso, Ponzio deberá reorganizar distintas posiciones debido a las bajas de futbolistas habituales en el equipo. Una de las ausencias más importantes será la de Gonzalo Montiel, quien todavía debe cumplir una fecha de suspensión luego de su expulsión en el Superclásico. Pese a que el Tribunal de Disciplina de la AFA redujo su sanción de tres a dos partidos, el defensor no podrá estar ante el Granate. Su lugar será ocupado por Giovanni González.

En el mediocampo también habrá modificaciones. Aníbal Moreno y Fausto Vera no estarán disponibles por diferentes problemas físicos. En el caso de Moreno, decidió someterse a una intervención quirúrgica y será baja hasta 2027.

Ante este panorama, Santiago Espíndola tendrá nuevamente la oportunidad de ser titular. El juvenil ya había sumado minutos en el encuentro frente a Aldosivi y ahora tendrá un desafío importante en una instancia decisiva del campeonato.

Otra de las novedades estará en la defensa. Lucas Martínez Quarta, que ya cumplió su suspensión, comenzará el partido entre los suplentes. En su lugar ingresará Lautaro Rivero.

En ataque, Lucas Beltrán será el centrodelantero, mientras que Sebastián Driussi aguardará su oportunidad desde el banco de relevos. El resto del equipo mantendrá la base que viene disputando los últimos compromisos.

La formación de River vs. Lanús por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Director técnico: Leonardo Ponzio.

Los datos del partido