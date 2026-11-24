River consiguió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura después de eliminar a Lanús y ahora tendrá que visitar a Instituto en Córdoba. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio podría volver a jugar en el estadio Monumental recién en una eventual semifinal y necesita que se cumpla otra condición.

El Millonario no depende exclusivamente de su propio resultado para recuperar la localía en los playoffs. Además de superar a Instituto, deberá esperar que Independiente consiga avanzar en su serie frente a Vélez.

El camino de River hacia las semifinales

El primer objetivo del conjunto de Núñez será superar a Instituto, que tendría la ventaja de jugar como local en Alta Córdoba. El encuentro corresponde a los cuartos de final y representa una nueva prueba para el equipo dirigido por Ponzio, que busca continuar en carrera por el título.

El escenario del partido también está bajo observación por el estado del campo de juego, que sufrió las consecuencias del recital de María Becerra. De todas maneras, River deberá concentrarse en conseguir la clasificación para mantener sus aspiraciones en el campeonato.

La clasificación de Independiente es clave

La segunda condición para que River vuelva al Monumental es que Independiente elimine a Vélez en su compromiso de cuartos de final. Si el Rojo consigue avanzar y el Millonario también supera a Instituto, ambos equipos se enfrentarán en las semifinales.

En ese escenario, River tendrá la ventaja de jugar en condición de local. La explicación está en la tabla de posiciones de la fase regular, donde el conjunto de Núñez terminó cuarto, mientras que Independiente finalizó séptimo.

La tabla que puede devolverle la localía

La diferencia en las posiciones de la fase regular es la que le permitiría a River jugar una eventual semifinal en su estadio. Por ese motivo, el equipo de Ponzio deberá conseguir primero su clasificación y después esperar que se concrete el resultado que necesita en la otra llave.

De esta manera, el regreso al Monumental durante los playoffs tiene dos condiciones concretas: ganarle a Instituto en Córdoba y que Independiente elimine a Vélez. Si ambos resultados se producen, el Millonario podrá volver a jugar ante sus hinchas en Núñez en una instancia decisiva del Torneo Clausura.