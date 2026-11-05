River gana 1-0 con Aldosivi en Mar del Plata

River le gana 1-0 a Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 16 y última de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Lucas Beltrán abrió el marcador de penal, luego de que el árbitro Bryan Ferreyra revisara una mano de un jugador del equipo local mediante el VAR y sancionara la pena máxima.

El encuentro se disputa en el estadio José María Minella, donde el equipo dirigido por Leonardo Ponzio busca recuperarse de la derrota ante Boca en el Superclásico. El Millonario ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, pero necesita sumar para conservar el cuarto puesto de la Zona B y mantener la posibilidad de disputar los octavos de final como local.

Por su parte, Aldosivi afronta su último partido en Primera División antes de descender a la Primera Nacional. El conjunto marplatense llega tras perder 2-1 frente a Racing, resultado que confirmó su pérdida de categoría.

La formación confirmada de River

Ponzio realizará dos modificaciones obligadas respecto del equipo que jugó ante Boca, debido a las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta. Giovanni González ingresará por el lateral derecho, mientras que Lautaro Rivero ocupará un lugar en la zaga central.

La principal novedad será la presencia de Santiago Espíndola como titular, en reemplazo de Lucas Silva. El juvenil tendrá su debut en Primera División, en una decisión del entrenador que también está relacionada con las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera.

La formación confirmada de River será con Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Leonardo Ponzio será el entrenador.

Cómo formará Aldosivi y dónde ver el partido

Por su parte, Javier Sanguinetti confirmó a Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro y Alan Sosa; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. El conjunto local intentará cerrar su participación en el Clausura con un resultado positivo.

El cruce entre Aldosivi y River marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos, aunque con realidades diferentes de cara a lo que viene.