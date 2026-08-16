River finalmente encontró el desahogo que necesitaba. El Millonario venció a Argentinos Juniors este domingo en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, y consiguió su primera victoria en el campeonato después de un comienzo marcado por las derrotas.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llegaba al encuentro atravesando uno de sus momentos más delicados. Había perdido sus cuatro presentaciones en el Clausura y acumulaba seis derrotas consecutivas por competencias organizadas por AFA, una racha inédita para el club durante el profesionalismo.

Por eso, el compromiso ante Argentinos tenía un peso especial. Del otro lado estaba uno de los mejores equipos del arranque del certamen, que había llegado a la quinta jornada con puntaje ideal.

River consiguió el desahogo que tanto buscaba

Con la obligación de cambiar rápidamente su presente, Coudet apostó por un equipo que tuvo entre sus principales novedades a Thiago Almada. El campeón del mundo realizó su debut con la camiseta de River y fue recibido con una gran ovación por los hinchas en el Monumental.

El Millonario logró imponerse ante el Bicho y puso punto final a una seguidilla que había encendido todas las alarmas en Núñez. El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos en la Zona B y empezar a salir del fondo de la tabla.

La victoria adquiere todavía mayor importancia por el presente con el que River había llegado al encuentro. El conjunto de Núñez venía de perder 1-0 ante Tigre y todavía no había conseguido convertir goles en el Clausura.

Además, el triunfo representa un impulso para un plantel renovado y con nombres importantes que todavía busca encontrar funcionamiento bajo la conducción de Coudet.

River consiguió así el resultado que necesitaba para tomar aire y cortar una de las peores rachas de su historia reciente. Ahora, el desafío será sostener la recuperación y comenzar a escalar posiciones en la Zona B.