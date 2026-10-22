River Plate empató 1-1 frente a Ferro Carril Oeste este miércoles 21 de octubre, en un amistoso disputado a puertas cerradas en el River Camp de Ezeiza. El encuentro sirvió para que el entrenador Leonardo Ponzio evaluara a los futbolistas que habitualmente tienen menos minutos y comenzara a definir el equipo que enfrentará a Racing por el Torneo Clausura.

El partido se desarrolló en dos tiempos de 30 minutos y ambos conjuntos presentaron formaciones alternativas. Sebastián Driussi convirtió el gol del Millonario, mientras que Emanuel Dening anotó para el equipo de Caballito, que atraviesa un buen presente en la Primera Nacional.

Más allá del resultado, una de las principales novedades fue el regreso de Marcos Acuña. El lateral campeón del mundo volvió a sumar minutos después de superar una molestia en el empeine izquierdo, que lo había dejado afuera de la victoria por 3-0 ante Belgrano en Córdoba.

El defensor integró el equipo titular, aunque solamente disputó los primeros 30 minutos como medida preventiva. Su participación representó una señal positiva para el cuerpo técnico, que espera contar con él en el próximo compromiso oficial.

Ponzio probó alternativas para enfrentar a Racing

El amistoso también permitió observar a Tobías Ramírez y Lautaro Rivero, quienes aparecen como opciones para reemplazar a Lucas Martínez Quarta. El defensor deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Rivero sería uno de los principales candidatos a ocupar ese lugar, aunque Ponzio aprovechó la práctica para evaluar el rendimiento de ambos futbolistas.

El Millonario formó con Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva y Mauro Arambarri; Lautaro Pereyra; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Durante el encuentro también ingresaron Facundo González y Santiago Espíndola, quienes sumaron minutos en una práctica pensada para mantener el ritmo competitivo del plantel.

River se juega la clasificación a la Copa Libertadores

El conjunto de Núñez recibirá a Racing este domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El encuentro será fundamental para las aspiraciones del Millonario, que necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Después de vencer a Belgrano en Córdoba, River alcanzó los 49 puntos y se ubicó en el séptimo puesto de la tabla anual, a tres unidades de Vélez e Independiente Rivadavia, que acumulan 52.

Al equipo de Ponzio le quedan tres compromisos en la fase regular: Racing, Boca y Aldosivi. Si consigue ganar los nueve puntos restantes, finalizará con 58 unidades, aunque su clasificación también dependerá de los resultados de sus competidores.

En ese contexto, el amistoso ante Ferro permitió recuperar futbolistas y probar variantes de cara a una seguidilla decisiva, que incluirá el Superclásico frente a Boca en La Bombonera.