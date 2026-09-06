Con gol de Montiel, River le gana 1-0 a Independiente Rivadavia en el Monumental

River volverá a jugar este domingo en el estadio Monumental y tendrá como desafío a Independiente Rivadavia de Mendoza por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El Millonario buscará aprovechar el envión que consiguió en la jornada anterior, cuando derrotó 3-2 a Banfield como visitante en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino. Ahora, el equipo de Núñez intentará sostener esa recuperación frente a su público.

Una Lepra que llega en alza

El rival no será sencillo. Independiente Rivadavia llega al Monumental después de vencer 3-1 a Racing en la fecha pasada y aparece entre los equipos destacados de la tabla anual.

La Lepra mendocina buscará aprovechar su buen momento para sumar nuevamente y complicar a un River que necesita seguir escalando posiciones en el Clausura.

Ponzio repite el equipo

Leonardo Ponzio afrontará su segundo partido como entrenador interino de River y mantendrá la base del equipo que consiguió la victoria frente a Banfield.

Entre las ausencias del plantel aparecen Aníbal Moreno, Agustín Ruberto y Juan Carlos Portillo. La formación prevista mantiene a Sebastián Driussi como referencia ofensiva.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

Un partido clave para el Millonario

River afrontará el encuentro con la necesidad de sumar nuevamente de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura.

Del otro lado, Independiente Rivadavia intentará dar otro golpe ante un grande después de su triunfo ante Racing. El Monumental será escenario de un duelo con objetivos importantes para ambos equipos.