River ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Independiente Santa Fe selló su clasificación tras vencer 3-0 a Caracas en Venezuela y cerrar la serie con un contundente 5-0 en el marcador global. De esta manera, el equipo colombiano será el próximo escollo del Millonario en la búsqueda del título continental.

El conjunto dirigido por Jorge Bava ya había dado un paso importante en la ida con el 2-0 conseguido en Bogotá y terminó de confirmar la clasificación con otra sólida actuación como visitante. Nahuel Bustos abrió el marcador, Franco Fagúndez amplió la ventaja y un gol en contra de Ángel Figueroa completó la goleada que dejó sin respuestas al equipo venezolano.

Así será el cruce con River

Con la clasificación consumada, Santa Fe se medirá con River en una de las series más atractivas de los octavos de final. El primer encuentro se disputará en Bogotá entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la revancha será una semana después en el estadio Monumental, donde el conjunto de Eduardo Coudet definirá la llave ante su gente.

El historial favorece ampliamente al Millonario. Ambos equipos se enfrentaron en ocho oportunidades por competencias oficiales y River nunca perdió: ganó cuatro partidos y empató los otros cuatro. Entre esos antecedentes sobresale la Recopa Sudamericana 2015, que terminó en manos del club argentino, y el recordado encuentro de la Copa Libertadores 2021 en el que Enzo Pérez debió atajar por la emergencia sanitaria.

Un rival que llega en gran momento

Santa Fe llega a los octavos atravesando un buen presente futbolístico. Eliminó a Caracas con autoridad, marcó cinco goles en la serie y no recibió ninguno, una muestra de la solidez que intentará trasladar al duelo frente a River. El equipo colombiano buscará dar el golpe ante uno de los principales candidatos a quedarse con la Copa Sudamericana.