Thiago Almada volvió este martes a entrenarse en River después de haber trabajado durante algunos días con la Selección Argentina. El mediapunta había sido convocado por Lionel Scaloni, pero el desgarro sufrido frente a Huracán lo dejó afuera de los amistosos y ahora continuará con la rehabilitación en el River Camp.

La lesión se produjo el 19 de septiembre, en la derrota 2-1 ante Huracán en el Monumental. Los estudios confirmaron un desgarro en el cuádriceps izquierdo que le demandaría alrededor de un mes de recuperación, por lo que el cuerpo médico del Millonario no quiere acelerar los plazos.

Cuándo podría volver Thiago Almada

Por los tiempos que maneja River, Almada no llegaría al encuentro del 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto, partido que marcará la reanudación de la competencia para el equipo de Leonardo Ponzio.

La primera posibilidad concreta para su regreso aparece cuatro días después. River visitará a Sarmiento en Junín el 14 de octubre y ese partido podría marcar la vuelta del mediapunta, aunque todo dependerá de su evolución y de cómo responda durante los entrenamientos.

Otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es postergar su regreso hasta el compromiso frente a Belgrano en Córdoba. En Núñez consideran que una lesión muscular de estas características requiere especial cuidado y buscan evitar una posible recaída.

Por ese motivo, aunque el duelo con Sarmiento aparece como una posibilidad, tanto el cuerpo técnico como el médico evaluarán su evolución día a día antes de definir cuándo podrá volver a ser convocado. La prioridad es que complete la recuperación y regrese sin riesgos.