El parate del Torneo Clausura por la fecha FIFA le permitirá a River trabajar durante dos semanas en la recuperación de Thiago Almada y Aníbal Moreno. El objetivo es que ambos puedan regresar y perderse la menor cantidad de partidos posibles en la recta final del campeonato.

Almada había sido convocado por la Selección Argentina, pero fue desafectado luego de la lesión que sufrió ante Huracán. El mediocampista tiene un desgarro grado 1 en el cuádriceps que lo obligó a salir reemplazado a los cinco minutos del partido.

La situación de Aníbal Moreno

Moreno, por su parte, padece una discopatía lumbar que le impidió estar disponible para Leonardo Ponzio. Su último encuentro fue la eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe, disputada el mes pasado.

El cuerpo técnico no espera contar con Almada ni Moreno para el primer cruce, que sería ante Estudiantes de Río Cuarto por un cambio de calendario. La expectativa está puesta en que puedan estar disponibles para las visitas a Sarmiento y Belgrano.

Lo que viene para River

Después de esos compromisos, River afrontará dos clásicos frente a Racing y Boca. El equipo de Núñez cerrará su participación en la fase regular del Torneo Clausura frente a Aldosivi en Mar del Plata.