River continúa con la preparación para enfrentar a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura y mantiene la expectativa por la recuperación de Lucas Beltrán y Marcos Acuña. Ambos futbolistas realizaron trabajos livianos y diferenciados durante el entrenamiento de este miércoles, luego de terminar con molestias el partido frente a Lanús.

El encuentro ante la Gloria está previsto para el próximo sábado a las 22, en Córdoba. Aunque todavía deben ser evaluados, los dos jugadores confían en llegar en condiciones para integrar el equipo titular de Leonardo Ponzio.

Cómo están Beltrán y Acuña

Acuña terminó el encuentro ante Lanús con una molestia en el aductor izquierdo y debió ser reemplazado. Beltrán, por su parte, sufrió un fuerte golpe en el tobillo derecho durante el mismo partido.

Los dos realizaron la mayor parte de la práctica apartados del grupo y trabajos de baja intensidad para evitar exigir las zonas afectadas. El cuerpo técnico tiene previsto evaluarlos durante los entrenamientos del jueves y viernes para determinar si podrán estar disponibles ante Instituto.

En caso de que alguno no llegue en condiciones, Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como las alternativas para ocupar sus lugares. Por ahora, la expectativa en River es que ambos futbolistas puedan recuperarse y estar desde el comienzo en Alta Córdoba.

Las otras novedades del equipo

Fausto Vera continúa entrenándose de manera diferenciada por una lesión en el talón derecho. Ante la ausencia de Aníbal Moreno, quien fue intervenido quirúrgicamente por una discopatía lumbar, Santiago Espíndola volvería a ser titular en el mediocampo.

Además, Gonzalo Montiel regresará al equipo después de cumplir dos fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca. Su vuelta a la titularidad dejaría a Giovanni González como una alternativa para el entrenador.

River espera resolver las dudas físicas en las próximas prácticas para definir el equipo que buscará un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. La evolución de Beltrán y Acuña será uno de los principales puntos de atención durante los días previos al partido.