River consiguió una nueva victoria en la Liga Profesional tras imponerse 2-1 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, bajo una intensa lluvia. Con este resultado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio alcanzó su tercer triunfo consecutivo desde que asumió como entrenador.

Luego del encuentro, Ponzio se mostró conforme con la actuación y puso el foco en el resultado conseguido pese a las dificultades que atravesó el equipo. “Sufrimos pero logramos ganar que es lo principal”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa.

El desgaste durante el partido

El técnico explicó que pretende que sus jugadores estén siempre cerca de la pelota y que intenten jugar, además de insistirles para que prueben desde afuera del área. También reconoció que mantener ese ritmo durante los 90 minutos es complicado y que en algunos segundos tiempos el equipo termina sufriendo.

River repitió el mismo once inicial por tercer partido consecutivo, algo que no sucedía desde 2023, cuando Martín Demichelis estaba al frente del plantel. Ponzio valoró el funcionamiento general y consideró que sus dirigidos hicieron un muy buen partido.

Las lesiones que preocuparon

Durante el partido, Tobías Andrada, autor del primer gol de River, pidió salir apenas iniciado el segundo tiempo. Ponzio llevó tranquilidad al explicar que el futbolista sufrió una paralítica y que no había “nada de que preocuparse”.

Tomás Galván también debió abandonar el campo antes del final debido a un dolor en el tobillo. El entrenador deberá ahora evaluar la evolución de ambos futbolistas antes de la próxima presentación.

Lo que viene para River

Tras la victoria en Tucumán, River ya piensa en su próximo compromiso ante Huracán en el Monumental. Después de ese encuentro llegará la primera fecha FIFA del ciclo de Ponzio, quien no descartó darles descanso a sus dirigidos para que puedan recuperar energías y “liberar la cabeza”.