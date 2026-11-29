River Plate atraviesa un momento especial con su camiseta alternativa violeta, una indumentaria que hasta el momento le dio resultados perfectos. Después de vencer 1-0 a Instituto en Córdoba y clasificarse a las semifinales del Torneo Clausura 2026, el Millonario alcanzó cuatro victorias en igual cantidad de partidos disputados con esa vestimenta.

La estadística incluye encuentros de la Copa Argentina y del campeonato local, con triunfos que llegaron durante los ciclos de Marcelo Gallardo y Leonardo Ponzio. De los cuatro partidos disputados con esa camiseta, tres fueron bajo la conducción del actual entrenador.

El primer triunfo llegó con Gallardo

El antecedente inicial se produjo el 17 de febrero de 2026, cuando River debutó en la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar y estrenó su camiseta alternativa. En aquel encuentro, el Millonario consiguió una victoria por 1-0 gracias a un penal convertido por Juan Fernando Quintero a los 87 minutos.

Después de ese partido tuvieron que pasar casi siete meses para que el equipo volviera a utilizar la indumentaria violeta. El siguiente antecedente llegó durante el debut de Leonardo Ponzio como entrenador, en un encuentro frente a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Tres victorias durante el ciclo de Ponzio

En el Florencio Sola, River se impuso por 3-2 frente a Banfield en un partido que tuvo como goleadores a Sebastián Driussi, Thiago Almada, de penal, y Ángel Correa. Ese resultado significó la primera de las nueve victorias que acumulaba el ciclo de Ponzio hasta el momento.

Dos semanas después, el Millonario volvió a utilizar la camiseta violeta frente a Atlético Tucumán, en el estadio Monumental José Fierro. El equipo comenzó ganando con un tanto de Tobías Andrada, pero el Decano llegó al empate mediante Cléber Ferreyra, hasta que Thiago Almada apareció sobre el final para darle el triunfo a River.

Instituto fue la última víctima

El cuarto antecedente se registró este sábado en Alta Córdoba, donde River venció 1-0 a Instituto con un gol de Gonzalo Montiel. El resultado le permitió meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura y extender su racha perfecta con la camiseta alternativa.

Más allá de la diferencia mínima en el marcador, el Millonario tuvo numerosas oportunidades para ampliar la ventaja. Según los registros del partido, generó doce situaciones claras de gol y dispuso de dos penales, aunque no consiguió aprovecharlas.

Ahora, River tendrá por delante la semifinal frente a Independiente en el estadio Monumental. El equipo buscará sostener su buen momento deportivo y, si vuelve a utilizar la indumentaria violeta, tendrá la posibilidad de extender una estadística que hasta ahora no conoce derrotas.