River aprovechó el entrenamiento de este lunes para disputar un amistoso frente a All Boys en el predio de Ezeiza. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso 3-0 con una formación integrada por jugadores que no habían sido titulares ante Independiente Rivadavia.

El partido tuvo dos tiempos de 25 minutos y sirvió para que varios futbolistas sumaran minutos de competencia. Los goles del Millonario fueron convertidos por Lautaro Pereyra, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Una agenda con pocos partidos

River quedó afuera de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana, por lo que tiene garantizados ocho partidos de acá hasta el final del año. La cantidad podría aumentar hasta cuatro encuentros más si logra participar de los playoffs del Torneo Clausura.

Por ese motivo, el cuerpo técnico encabezado por Ponzio busca alternativas para mantener activo a todo el plantel. De acuerdo con la información publicada, River tendrá solamente un partido por semana hasta noviembre e incluso contará con un fin de semana sin actividad por la fecha FIFA.

Un amistoso para mantener el ritmo

La intención del nuevo cuerpo técnico es que los futbolistas que tienen menos minutos puedan mantener ritmo de competencia y estar preparados cuando sean necesarios.

Ante All Boys, Ponzio utilizó una formación similar a la del equipo titular y les dio 50 minutos a jugadores considerados alternativas importantes.

Entre ellos estuvieron Lucas Beltrán, Tobías Ramírez, Mauro Arambarri y Juan Cruz Meza, quienes habían formado parte del banco de suplentes ante Independiente Rivadavia.

La formación de River fue: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra; Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.