River homenajeó a Labruna en el Día del Hincha con un emotivo video

River celebra este lunes 28 de septiembre el Día Internacional del Hincha en homenaje al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. El club publicó un video institucional en redes sociales para recordar los 108 años del nacimiento de quien es considerado su máximo ídolo histórico.

El mensaje que acompaña la publicación es “Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor”. El material reúne imágenes y frases de Labruna vinculadas con su relación con River.

El recuerdo de Angelito

Labruna es el máximo goleador histórico de River y el futbolista con más goles en los Superclásicos. También tuvo una extensa etapa como entrenador y fue quien condujo al equipo que cortó una sequía de 18 años sin títulos.

El video publicado por River invita a los hinchas a recordar sus palabras y su vínculo con la institución. Entre las frases incluidas aparece: “Cuando te pregunten qué es River para vos, pensá qué diría Angelito”.

Un legado que permanece

Labruna debutó en Primera División en 1939 y fue parte de La Máquina, uno de los equipos más recordados de la historia del fútbol argentino. También formó y acompañó el debut de jugadores que posteriormente tuvieron una trayectoria destacada en River.

El Día del Hincha se celebra cada 28 de septiembre en coincidencia con su nacimiento. La fecha volvió a tener este lunes un homenaje institucional de River a través del video publicado en sus redes sociales.