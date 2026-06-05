El fútbol argentino podría ser testigo de un acontecimiento histórico en el próximo mercado de pases de invierno. El Fútbol Club Barcelona evalúa seriamente una atractiva invitación para enfrentar a River Plate en un partido amistoso que se disputaría los días 7 u 8 de agosto en el Estadio Monumental de Buenos Aires, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación.

Una pretemporada atípica tras el Mundial

El club catalán, bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick, iniciará sus trabajos de pretemporada el próximo 12 de julio. Debido al calendario del Mundial 2026, el conjunto azulgrana decidió no realizar sus habituales y extensas giras comerciales por los Estados Unidos o Asia. En su lugar, el plantel viajará primero a Inglaterra para realizar la base de los entrenamientos en Saint George's Park.

Una vez finalizada la estadía en suelo británico, la dirigencia Culé ve con excelentes ojos viajar a la Argentina para disputar este encuentro de máxima jerarquía. Para el Barcelona, la propuesta es sumamente seductora por la magnitud del rival y el significado histórico: la última vez que el primer equipo catalán jugó en nuestro país fue en 1964, cuando disputó la Copa Confraternidad frente al propio Millonario, Boca Juniors y Botafogo de Brasil.

El recuerdo de 2015 y el factor Julián Álvarez

De concretarse el acuerdo, este compromiso marcará el primer enfrentamiento oficial entre los planteles principales de ambos clubes desde la recordada final del Mundial de Clubes de 2015 en Japón, donde el Barcelona de Luis Enrique se impuso por 3-0 con goles de Lionel Messi y Luis Suárez. El antecedente más cercano en Núñez data de agosto de 2025, cuando un combinado de leyendas de River venció 2-0 al Barça Legends con tantos de Ariel Ortega y Alejandro Domínguez.

La viabilidad del viaje de los españoles dependerá en gran medida de la fecha definitiva del inicio de LaLiga de España, que mantiene una disputa entre los organizadores (que pretenden arrancar el 15 de agosto) y el sindicato de futbolistas (que exige comenzar el 22 de agosto para garantizar el descanso tras la cita mundialista). Como condimento extra, el interés del Barcelona por fichar al delantero Julián Álvarez, surgido de la cantera riverplatense, le añade un enorme atractivo tanto deportivo como comercial a esta posible cumbre futbolística.