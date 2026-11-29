River Plate volverá a jugar en el estadio Monumental para disputar las semifinales del Torneo Clausura 2026 frente a Independiente. La clasificación conseguida ante Instituto en Córdoba confirmó que el Millonario tendrá una nueva presentación como local en Núñez durante la temporada.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de superar al conjunto cordobés en los cuartos de final. Su próximo rival será Independiente, que viene de eliminar a Vélez mediante una definición por penales en el estadio José Amalfitani.

La clasificación que aseguró el regreso a Núñez

River finalizó cuarto en la Zona B de la fase regular del Torneo Clausura, mientras que Independiente terminó séptimo en la Zona A. Esa diferencia en las posiciones determinó que el Millonario tenga la localía en el enfrentamiento correspondiente a las semifinales.

La posibilidad de jugar nuevamente en el Monumental también dependía del resultado del partido entre Vélez e Independiente. Si el Fortín conseguía avanzar, habría sido local en el estadio José Amalfitani y River no habría tenido la oportunidad de disputar esta instancia en su casa.

Sin embargo, el Rojo se impuso en la tanda de penales después de igualar 1-1 durante los 120 minutos. De esa manera, quedó confirmado el cruce ante el Millonario en Núñez.

Independiente será el rival de River

El conjunto de Avellaneda llega a las semifinales después de conseguir dos clasificaciones importantes fuera de casa. Primero eliminó a Argentinos Juniors en La Paternal y posteriormente dejó en el camino a Vélez.

Por su parte, River consiguió superar a Instituto en Córdoba y mantiene la ilusión de pelear por el título del Clausura. El enfrentamiento entre ambos equipos tendrá un condimento especial por tratarse de dos de los clubes más importantes del fútbol argentino.

El último partido del año en el Monumental

La semifinal ante Independiente será la última presentación de River en el estadio Monumental durante la temporada 2026. El equipo de Ponzio buscará aprovechar la localía y el acompañamiento de sus hinchas para conseguir el boleto a la definición del campeonato.

Con el rival y el escenario confirmados, el Millonario comenzará a preparar un encuentro determinante para sus aspiraciones. La posibilidad de jugar una final estará en juego en Núñez, en una instancia que promete una gran convocatoria y expectativa entre los hinchas.